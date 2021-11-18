Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая пряталась за маской Феи на телешоу "Маска", напросилась на комплименты в белом топе.

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия Ребрик с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною", где радует поклонников своим видом. Также, недавно её раскрыли на телешоу "Маска" под образом Феи.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Лилия Ребрик в шикарном белом наряде из белого топа без бретелек, который открывает вид на плечи телеведущей и такого же цвета брюки. Свой образ актриса дополнила белым пиджаком.

"Цвет настроения – белый, как зима, которая хочешь - не хочешь, а обязательно придет! Какого цвета сегодня ваше настроение?", — спросила телеведущая.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Лилечка, вы супер!", "Лилия супер", "Очень красивая", "Огонь", "Лилечка, вы просто шикарны".

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