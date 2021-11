Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка знялася в романтичній комедії про заміжжя, продовжує дивувати цікавими кадрами з колегами перед прем'єрою.

Вчора відбувся анонс швидкого виходу в мережу фільму "Виходь за мене", в якому знімалася Дженніфер в одній з провідних ролей. Також з цієї нагоди у Лопес вийшла і нова пісня "On my way" - саундтрек до майбутньої картини.

У новій романтичній комедії героїня зірки передбачувано буде шукати любов всього свого життя. Партнерами Лопес по фільму виступили Оуен Вілсон і співак Малума, з яким артистка вже двічі записувала новий кліп.

У новій фотосесії вона з Малумою відзначилася досить яскравими образами. У білій сукні Дженніфер звернула всю увагу на себе:

"Ти така розкішна🔥; чому це так красиво 😍; всі чекають цього фільму; так схвильований 😍; чому вона така ідеальна; нова наречена; Далеко до бабусі, вона більше молода наречена; обидва просто пара мрії❤не можу дочекатися цього🔥 🙌 🏼».

За собою Лопес стежить дуже ретельно, на кадрах видно, що Дженніфер виглядає дуже привабливо у відкритих і коротких нарядах і може покрасуватися підтягнутою фігурою, хорошою шкірою і відсутністю зморшок.

Причому артистка запевняє, що після відмови від усіх напоїв, крім соків і смузі, вона стала себе краще почувати.

