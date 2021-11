Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая снялась в романтичной комедии о замужестве, продолжает удивлять интересными кадрыми с коллегами перед премьерой.

Вчера состоялся анонс скорого выхода в сеть фильма «Выходи за меня», в котором снималась Дженнифер в одной из ведущих ролей. Также по этому случаю у Лопес вышла и новая песня — On my way — саундтрек к предстоящей картине.

В новой романтической комедии героиня звезды предсказуемо будет искать любовь всей своей жизни. Партнерами Лопес по фильму выступили Оуэн Уилсон и певец Малума, с которым артистка уже дважды записывала новый клип.

В новой фотосессии она с Малумой отличилась довольно яркими образами. В белом платье Дженнифер обратила все внимание на себя:

«Ты такая роскошная🔥; почему это так красиво 😍; Все ждут этого фильма; Так взволнован 😍; Почему она такая идеальная; Новая невеста; Далеко до бабули, она больше молодая невеста; оба просто пара мечты❤Не могу дождаться этого 🔥🙌🏼».

За собой Лопес следит очень тщательно, на кадрах видно, что Дженнифер выглядит очень привлекательно в открытых и коротких нарядах и может покрасоваться подтянутой фигурой, хорошей кожей и отсутствием морщин.

Причем артистка уверяет, что после отказа от всех напитков, кроме соков и смузи, она стала себя лучше чувствовать.

