Актриса Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, показала, з ким живе, записавши кумедне відео для соціальної мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Інна Білокінь стала популярною вітчизняною артисткою завдяки своїй ролі"мами Вєрки Сердючки". Зірка також знялася в декількох інших фільмах, а також грала в театрі. У 2021 році також працювала з переможцем "Голосу країни" Сергієм Лазановським. Не забуває Інна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавому.

На новому відео Інна показала свого домашнього улюбленця-собаку. Після цього підійшов другий улюбленець, з яким потрібно було поділитися їжею. Білокінь вчила їх ділитися один з одним як виявилося, у Інни дві дівчинки, яких звуть Тосенька і Галя.

"Вчимося ділитися з друзями", - написала Інна.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:

"Це нагадало мені вашу сценку "Собачки", " Господи... спаси і збережи. Звір", "Вогонь".

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