Актриса Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, показала, з ким живе, записавши кумедне відео для соціальної мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, Інна Білокінь стала популярною вітчизняною артисткою завдяки своїй ролі"мами Вєрки Сердючки". Зірка також знялася в декількох інших фільмах, а також грала в театрі. У 2021 році також працювала з переможцем "Голосу країни" Сергієм Лазановським. Не забуває Інна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавому.
На новому відео Інна показала свого домашнього улюбленця-собаку. Після цього підійшов другий улюбленець, з яким потрібно було поділитися їжею. Білокінь вчила їх ділитися один з одним як виявилося, у Інни дві дівчинки, яких звуть Тосенька і Галя.
"Вчимося ділитися з друзями", - написала Інна.
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
"Танці з зірками", Логай впав на репетиції з Ксенією Мішиною: "переможець по життю"
"Майстер Шеф" Клопотенко зробив зізнання, чому досі не одружений і що на особистому фронті: "Діти будуть"
Екс-коханий Тіни Кароль, який готується до весілля, вразив зміною зовнішності: "І раптом все зіпсував"
Гвоздьова після танцю з Чмерковським знайшла вади у Харлан і сказала Дікусару, де його місце: "Ніяково за те..."
Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:
"Це нагадало мені вашу сценку "Собачки", " Господи... спаси і збережи. Звір", "Вогонь".
Нагадаємо, Данилко засвітився зі своєю головною супутницею життя в компанії Каменських і DZIDZIO
А ще Politeka писала, що Полякова, Нікітюк та інші зірки весело привітали "маму" Вєрки Сердючки з днем народження
Також Politeka повідомляла, що мама Сердючки перетворилася на справжню красуню і показала свого особливого чоловіка