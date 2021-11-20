Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська показала, як розважається вдома в колі сім'ї, а також порадувала знімками зі своїм "другом".

Переможниця відомого проекту влітку цього року оголосила про заручини, повідомляє Politeka.net. Шанувальники привітали Лізу Глинську з радісною подією.

Відомо, що в 25 років кухар пережила особисту трагедію. Дівчина втратила дитину під час пологів, через що розпався її попередній шлюб. Тільки кулінарія допомогла переможниці проекту впоратися з горем втрати.

Зараз зірка будує заново особисте життя, її обранцем став Максим Большаков. Кулінар нерідко публікує в Instagram кадри з ним і, ймовірно, його сином.

Зокрема, в одному з постів Глінська показала сімейні розваги зі збором вігвама і романтичні фото.

"У нас з @bolshakov3764 сьогодні маленьке свято)) день нашої 20-річної дружби) коли-небудь я розповім вам нашу історію відзначаємо) будуємо вігвам Антосі))️️", - написала кулінар.

"❤️❤️❤️Щиро вітаю 😍 😍 😍багато літа і нехай щастить🥰 💯 🎉 🎉 🤩", "я вас вітаю, це дуже добре, коли у вас є такий друг", "Теплої. сімейної атмосфери вам! Любові і взаєморозуміння на довгі роки!❤ ❤ ❤ 🌈 🥰 ",- прокоментували користувачі Мережі.

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