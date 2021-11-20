Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как развлекается дома в кругу семьи, а также порадовала снимками со своим "другом".
Победительница известного проекта летом этого года объявила о помолвке, сообщает Politeka.net. Поклонники поздравили Лизу Глинскую с радостным событием.
Известно, что в 25 лет повар пережила личную трагедию. Девушка потеряла ребенка во время родов, из-за чего распался ее предыдущий брак. Только кулинария помогла победительнице проекта справиться с горем утраты.
Сейчас звезда строит заново личную жизнь, ее избранником стал некий Максим Большаков. Кулинар нередко публикует в Инстаграм кадры с ним и, вероятно, его сыном.
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В частности, в одном из постов Глинская показала семейные развлечения со сбором вигвама и романтические фото.
"У нас с @bolshakov3764 сегодня маленький праздник)) день нашей 20-летней дружбы) когда-нибудь я расскажу вам нашу историю😉 🥳 Победительница "Мастер Шеф" Глинская ) Строим вигвам Антохе)) ⛺️", - написала кулинар.
"❤️❤️❤️ Искренне поздравляю 😍😍😍Многие лета и пусть везет 🥰💯🎉🎉🤩", "Я вас поздравляю, это очень хорошо, когда у вас есть такой друг", "Теплой. семейной атмосферы вам! Любви и взаимопонимания на долгие годы!❤❤❤🌈🥰", - прокомментировали пользователи Сети.
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