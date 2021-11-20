Відома блогерка і переможниця 9-го сезону проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним Даша Квіткова вирішила показувати багато особистих кадрів з життя в Instagram.

Даша Квіткова часто отримує різні коментарі в Instagram, в тому числі і з критикою. Однак при цьому не боїться показувати частину свого життя і розповідати, як перетворюється.

Квіткова ходить в салон краси, але не робить уколів або збільшення губ, вона ходить лише на фарбування брів і волосся, щоб освіжити відтінок. Причому вже не раз вона говорила, що також раніше не робила серйозних процедур з обличчям і нічого в собі не змінювала.

На фото видно, як над квіткової працюють дівчата майстра і як приводять її локони і брови в порядок. Також Даша показала, як виглядає її справжнє волосся-їй треба було зафарбувати коріння. Вже багато років вона не змінює один і той же образ блондинки.

Раніше Квіткова вирішила розповісти про свої примхи: "Часто моє життя так мчить, що я навіть не встигаю усвідомити, скільки всього крутого відбувається, але так само після злетів бувають і падіння.

Бувають потужні проекти, робота з великими брендами, а буває — не все виходить так, як хотілося б. Незважаючи на досягнення — у мене як у кожної людини є свої милі дивацтва, які я люблю і вважаю кумедними. ",- поділилася Даша Квіткова.

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