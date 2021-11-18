Жена главного героя девятого сезона реалити-шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Дария Квиткова недавно родившая сына, рассказала поклонникам о кризисе в отношениях.

Как пишет Politeka.net, известный украинский теле - и радиоведущий Никита Добрынин (настоящее имя Владислав Вакулович) и блоггер Дария Квиткова после окончания реалити-шоу "Холостяк" продолжили встречаться, а вскоре и поженились. В этом году у них родился сын Лев.

Несмотря на материнские заботы, Квиткова продолжает активно вести блог в Instagram, где делится подробностями своей жизни и отвечает на вопросы поклонников. На этот раз Дария ответила на вопрос о кризисе в отношениях и сказала, что и в их паре он был. Квиткова посоветовала обсуждать свои проблемы и даже обращаться к специалистам.

"Разойтись – легче всего, а вот сохранить отношения и семью – большой труд и многого стоит", - сказала Цветочная.

Также жену Добрынина спросили, часто ли она говорит мужу, что он лучший. Дария ответила, что старается это делать каждый день. Также блогер ответила, что они проводят время вдвоем, чтобы сохранить романтику в отношениях.

"Сейчас мы вышли на совершенно другой уровень отношений и уважения друг к другу. Сейчас у нас идет большая работа над "нами" и друг над другом", - говорит Дария.

Кроме этого Квиткова заметила, что сохранять семью, если между парой нет любви – не стоит.

"Я глубоко уверена в том, что сохранять семью, где нет больше любви, а упреки и скандалы – не стоит. Даже если есть общий ребенок", - убеждена Дария.

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