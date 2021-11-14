Відомий телеведучий і шоумен Микита Добринін поділився в мережі яскравим кадром з чотиримісячним сином на відпочинку в Єгипті.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український блогер, шоумен і телеведучий Микита Добринін, який на шоу "Холостяк" знайшов свою любов Дашу квіткову, поділився в мережі чарівним кадром з сином. Як відомо, чотири місяці тому Микита і Даша стали батьками маленького Лева, але це не заважає закоханим подорожувати.

Судячи з нової фотографії, цього разу Добринін з дружиною і малюком відправився на відпочинок до Єгипту. На знімку він позує на красивій галявині готелю з сином на руках. Перед камерою Зоряний красень позує в сірому лляному костюмі, який вони йому недавно купили. "Мій маленький принц", - підписав кадр Микита.

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію шоумена: "Улюблені", "Милі", "Красені", "Класні", "Так схожий на Дашу", "Мамина копія", "Дуже крутий костюм", "Неймовірні", "Очі дуже схожі", "Малюк дуже схожий на Дашу", "Супер!", "Дашенька, поділіться де купили лляний костюм чоловікові. Так і не знайшла. Класний", "На маму дуже схожий", "Які милі", "Микита, це так круто! Тато і син! Кров в жилах холоне!".

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