"Холостяк 9" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова, яка прославилася завдяки проекту, похвалилася схудлою фігурою досить орігіналньим способом.

Дружина ведучого Микити Добриніна останнім часом дуже переживає через вагу, адже за час вагітності набрала тридцять кг і тепер збирається Скинути все зайве. Першими успіхами вона вже ділилася в мережі.

А цього разу разом з чоловіком не посоромилася показати багато зайвого. Справ у тому, що Даша хвалилася фігурою в одних штанях. Даша постала перед камеройв штанях, в які не могла влізти під час попередньої відпустки.

Тепер вона поділилася, що штани стали вільно сидіти на ній.

"Я летіла до Туреччини, і ці штани мене обтягували, а зараз є вільне місце", – говорить знаменитість.

При цьому Микита весь час прикривав бюст дружини, поки вона хвалилася схудненням.

До цього Даша поскаржилася на поганий настрій і проблему, коли ще пара не вирушила на відпочинок.

"День сьогодні, коли хочеться взяти келих та налити собі якогось винця або ігристого, та випити. Або ж помедитувати. І ще знаєте, ось цей момент, коли на межі - ми повинні відлітати на відпочинок сьогодні вночі і потрібно збирати валізи, але готель поки ще підтвердження нам не дав, і ми чекаємо", - розговорилася Квіткова.

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