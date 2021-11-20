Известная блогерша и победительница 9-го сезона проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова решила показывать много личных кадров из жизни в Инстаграм.

Даша Квиткова часто получает разные комментарии в Инстаграм, в том числе и с критикой. Однако при этом не боится показывать часть свой жизни и рассказывать, как преображается.

Квиткова ходит в салон красоты, но не делает уколов или увеличение губ, она ходит лишь на покраску бровей и волос, чтобы освежить оттенок. Причем уже не раз она говорила, что также ранее не делала серьезных процедур с лицом и ничего в себе не меняла.

На фото видно, как над Квитковой трудятся девушки мастера и как приводят ее локоны и брови в порядок. Также Даша показала, как выглядит ее настоящие оттенок волос – ей надо было закрасить корни. Уже много лет она не меняет один и тот же образ блондинки.

Ранее Квиткова решила рассказать о своих причудах: "Часто моя жизнь так несется, что я даже не успеваю осознать, сколько всего крутого происходит, но так же после взлётов бывают и падения.

Бывают мощные проекты, работа с крупными брендами, а бывает — не все получается так, как хотелось бы. Несмотря на достижения — у меня как у каждого человека есть свои милые странности, которые я люблю и считаю забавными. ", — поделилась Даша Квиткова.

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