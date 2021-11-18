"Холостяк 9" Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова, которая четыре месяца назад родила сына, решила показать свою фигуру в процессе похудения.

Первое время девушка скрывала фигуру под балахонами, пряталась от камер и не демонстрировала фигуру в силуэтных нарядах в принципе. Но в последнее время, поскольку похудение дается довольно успешно, девушка показывает себя уже без скромности.

Даша желает вернуться в прежний вес, поэтому сейчас мотивирует себя разными способами и часто показывает, как меняется на глазах. Как можно заметить, нередко Квиткова показывает себя в одном белье.

Иногда Даша предлагает угадать, на каком из кадров нет фотошопа и как она выглядит теперь. Часто к ней присоединяется и муж, чтобы поддержать.

Напомним, недавно Даша с мужем отправилась в Италию, где хорошо проводит время и заодно демонстрирует, как им хорошо вместе. При этом Квиткова старается заниматься собой. Сейчас Даша увлечена идеей вернуться в вес, который у нее был до родов.

Новый кадр порадовал сеть, ведь после рождения Льва она практически все время показывала образы исключительно в балахонах, свитерах и свободной одежде, чтобы скрыть лишнее.

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