Жена бывшего героя шоу «Холостяк», телеведущего Никиты Добрынина, блогерша Даша Квиткова, рассказала о новой проблеме с ребенком, которая ее забеспокоила.
Даша Квиткова активно ведет социальные сети, так как привыкла показывать многие аспекты жизни и рассказывать о себе для привлечения внимания. С рождением сына Квиткова не перестала уделять внимание Инстаграму.
Некоторые свои проблемы девушка выставляет напоказ в сеть, просит совета и разбирается со своими переживаниями. Нередко девушку критикуют, но положительных комментариев заметно больше.
В этот раз Квиткова пожаловалась на небольшую проблему:
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«На фото одели на него одежду пять минут назад, обычно все мокрее. И вот у нас проблема: лезут зубы, текут слюни ручьем, никаких слюнявчиков не хочет – возмущается, плачет. Все вещи мокрые всегда, от этого чуть сыпет» - высказалась Даша.
Как можно заметить, Даша Квиткова рассказывает о том, как ухаживает за сыном, записывая сторис. Также жена Добрынина демонстрирует наряды Льва, и, можно сказать, он растет настоящим модником.
На новых фото звезда интернета показала малыша в ползунках цвета нюд, при этом и сама примерила костюм такого же цвета.
"Фото в зеркале и настроение нюд у двоих 🤍", - написала Квиткова.
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