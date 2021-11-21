Відома телеведуча і актриса Ольга Сумська, яка прославилася роллю "Роксолани", викликала захоплення фото разом з чоловіком Віталієм Борисюком.
Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. В 2021 році вона відсвяткувала 25 ручницю весілля зі своїм другим чоловіком, разом з яким ростить спільну дочку Ганну.
«Як же ж це я пропустила таке свято? Міжнародний день чоловіків!‼ Вітася, дорогий мій, нехай наш кожен день буде наповнений ніжністю і гумором! А ще - твоїм неймовірним голосом, який я просто обожнюю», - написала артистка в новому пості на своїй сторінці в Інстаграм.
Користувачі мережі активно відреагували на пост.
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"Дуже красиво!!! Обіймаю вас!!! Ви надихаєте і окриляєте своїм умінням любити один одного", "Молодим тричі гірко дуже гарна пара", - писали в коментарях.
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