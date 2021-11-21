Известная телеведущая и актриса Ольга Сумская, прославившаяся ролью "Роксоланы", вызвала восхищение фото вместе с мужем Виталием Борисюком.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. В 2021 году она отпраздновала 25-летнюю свадьбу со своим вторым мужем, вместе с которым растит общую дочь Анну.

"Как же это я пропустила такой праздник? Международный день мужчин!‼ Витася, дорогой мой, пусть наш каждый день будет наполнен нежностью и юмором! А еще - твоим невероятным голосом, который я просто обожаю», - написала артистка в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Пользователи Сети активно отреагировали на пост.

"Очень красиво!!! Обнимаю вас!!! Вы вдохновляете и окрыляете своим умением любить друг друга", "молодым трижды горько очень красивая пара", - писали в комментариях.

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