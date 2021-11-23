Відома співачка Вікторія Смеюха вразила одкровеннями про роботу зі Славою Камінською в групі "НеАнгели", про приниження і булінг.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Вікторія Смеюха після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру. Нещодавно зірка потрапила в гучний скандал - їй подарували торт з портретом Камінської, і вона його із задоволенням розрізала, відтяпавши славі голову.

Після цього Віка дала відверте інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях", в якому розповіла про приниження і булінг з боку Камінської. За словами Смеюхи, доходило не тільки до лайки, а й до рукоприкладства і бійок.

У своїх Instagram-сторіс Вікторія показала фрагменти цього інтерв'ю і реакцію шанувальників на її одкровення.

"Я мовчала 15 років. Я мовчала не просто так, а тому що я розумію, що це не найцікавіше, те, про що варто було б розповідати", - говорить Смеюха в одному з фрагментів того інтерв'ю.

"Я фанатка "НеАнгелів". І завжди помічала булінг у бік Вікі від слави. Думала, що так "треба на камеру". Але, як виявилося, все серйозно і реально", - написала одна з прихильниць у відповідь на інтерв'ю Смеюхи.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" в перуці заінтригувала відповіддю на інтерв'ю Смеюхи, відео: "Ну заєць, ну постривай...".

Як повідомляла Politeka, Сміюха розговорилася про булінг в "НеАнгелах": "Віка тупа, Віка погано рухається...".

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