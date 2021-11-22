Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя с другими людьми в париках, продолжая интриговать фанатов планами после интервью Виктории Смеюхи.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская продолжает реагировать на интервью бывшей напарницы по группе "НеАнгелы" Виктории Смеюхи, которая рассказала о буллинге в группе. Звезда опубликовала загадочное видео в Инстаграм, где надела парик.

Также на кадрах были другие люди. Все смотрели в камеру, позируя для видео.

"Ну заяц, ну погоди, ибо...", - написала Слава.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Ты сидишь, мы стоим - абьюз", "Не заяц, а сладкоежка", "Трешак", "Сначала подумала, что Сумская в клипе)))", "Это че, типа группа Queen", "Любимый момент", "Кто же победит,добро или зло)))", "Ибо нечего".

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