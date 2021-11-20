Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", после ссоры с Викторией Смеюхой, показала необычный образ, поделившись в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская долгое время пела в дуэте "НеАнгелы", но не так давно он прекратил существования. После этого певица вместе с партнершей по дуэту Викторией Смеюхой начали сольные карьеры. А недавно певицы поссорились из-за торта, который подарили Виктории. Там было лицо Славы, которое она разрезала, после чего Каминская отреагировала на своей страничке.

А теперь Слава опубликовала новое фото, где сидела в соломенной шляпе. Каминская смотрела в камеру, показывая свой образ.

"И...", - загадочно подписала фото Слава.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Арбузер", "И в дамках", "Красавица", "Славентий,када альбом?))) Хочется уже денсинг,краинг и мейк ит рейн шампейн", "Абьюзер, не?", "Миритесь уже, вы же любите друг друга".

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