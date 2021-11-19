Украинцы после скандала с экс-вокалистками «НеАнгелов» Викторией Смеюхой и Славой Каминской поделились своими мнениями, отметив, что проблемы в группе были заметны и раньше.

В начале недели певицы оказались в центре внимания после того как Смеюха громко поставила точку в истории с «НеАнгелами», разрезав на камеру торт с изображением Каминской и «попробовав Славу на вкус». Бывшая коллега раскритиковала ее за эту выходку, уличив в желании пропиариться.

После этого сестра Смеюхи весьма неоднозначно намекнула на то, что действия Виктории были спровоцированным многолетним ужасным отношением к ней со стороны Славы.

Часть поклонников поддержала Вику, и принялась засыпать ее сочувствующими сообщениями. Некоторые из них певица опубликовала у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Жаль, что люди многие не знают как издевалась и нагло вела себя Слава по отношению не только к Вам, но и к фанатам. Была у Вас на концерте. Слава все время пыталась вас задеть, унизить как-то, поржать и выставить глупой, а вы себе такого не позволяли», - написала одна из поклонниц.

Она вспомнила, что после концертов Смеюха выходила к фанатам, чтобы сфотографироваться, а Каминская на них даже не смотрела.

«Уверена, что она издевалась и стебалась над Вами куда хуже, а как Вы выставили это видео, то все трагедия. Значит ей можно за все годы это делать, а вам видео нельзя записать такое за столько лет, смешно!», - возмутилась в своем сообщении девушка.

Напомним, в семье Вики из "НеАнгелов" решили не молчать после разборок с Каминской.

Как сообщала Politeka, сестра экс-солистки "НеАнгелов" Смеюхи вмешалась в громкий конфликт с Каминской.

Также Politeka писала, что Смеюха из НеАнгелов подлила масла в огонь в скандале с Каминской.