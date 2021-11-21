Певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", дала интервью, в котором рассказала об отношении бывшей партнерши Славы Каминской к ней.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха и Слава Каминская были солистками группы "НеАнгелы". Но группа распалась и певицы занялись собственными карьерами, некоторое время еще выступая вместе. А недавно прогремел скандал из-за торта, который принесли Виктории. На нем было изображение Славы, которое она разрезала. Каминская резко отреагировала на эту публикацию.

Теперь Виктория решила дать интервью "Зірковому шляху". В нем Смеюха рассказала о буллинге, который присутствовал в группе "НеАнгелы".

"Вика тупая, Вика плохо двигается. Вика вообще не умеет говорить. И лежа на кровати я увидела человека, который накинулся на меня с кулаками", - сказала Смеюха.

"Уверен, своим шедевральным тембром эта красотка станет одной из самых известных певиц. Люблю очень. Вика - ты прекрасна. Ты уникальна", - написано было под видео.

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