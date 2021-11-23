Известная певица Виктория Смеюха поразила откровениями о работе со Славой Каминской в группе "НеАнгелы", об унижениях и буллинге.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Виктория Смеюха после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру. Недавно звезда попала в громкий скандал – ей подарили торт с портретом Каминской, и она его с удовольствием разрезала, оттяпав Славе голову.

После этого Вика дала откровенное интервью в программе "Зірковий шлях", в котором рассказала об унижениях и буллинге со стороны Каминской. По словам Смеюхи, доходило не только до ругани, но и до рукоприкладства и драк.

В своих Instagram-сторис Виктория показала фрагменты этого интервью и реакцию поклонников на ее откровения.

"Я молчала 15 лет. Я молчала не просто так, а потому что я понимаю, что это не самое интересное, то, о чем стоило бы рассказывать", - говорит Смеюха в одном из фрагментов того интервью.

"Я фанатка "НеАнгелов". И всегда замечала буллинг в сторону Вики от Славы. Думала, что так "надо на камеру". Но, как оказалось, все серьезно и реально", - написала одна из поклонниц в ответ на интервью Смеюхи.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в парике заинтриговала ответом на интервью Смеюхи, видео: "Ну заяц, ну погоди...".

Как сообщала Politeka, Смеюха разоткровенничалась о буллинге в "НеАнгелах": "Вика тупая, Вика плохо двигается…".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" после скандала со Смеюхой показалась в неожиданном виде: "И в дамках".