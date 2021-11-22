Відомий український співак Олександр Пономарьов показав свого сина в особливий день, та зізнався, як хлопець його спантеличив.

Як передає Politeka.net, Олександр Пономарьов є відомим українським артистом і продюсером. Він був двічі одружений, перший шлюб у нього був з Оленою Мозговою, з якою у них з'явилася дочка Женя.

У 2006 Пономарьов одружився зі студенткою п'ятого курсу Київського національного університету імені Шевченка Вікторією Мартинюк, яка на 13 років молодша за співака. Дівчина народила Олександру сина, якого назвали на честь батька. Однак стосунки теж не склалися і пара розлучилася через 6 років шлюбу.

В новому пості на своїй сторінці в Інстаграм Олександр Пономарьов показав світлину з сином.

«Сьогодні День Сина ! Із нещодавньої розмови з ним - як тобі нова пісня і кліп? - кліп клас , музика вайбова 😅 я розгубився 😂 але все одно вітаю тебе , Сину», - написав артист.

«Який чудовий син у вас Олександр. Нехай росте щасливим, вдалим, люблячим та вдячним своїм батькам. Миру вам та благодаті Божої», - відреагували користувачі мережі.

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