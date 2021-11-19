Известный артист Дзидзьо (Михаил Хома) вместе со своим коллегой Александром Пономаревым удивили украинцев и довели их до мурашек.

Как передает Politeka.net, DZIDZIO (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Недавно стало известно, что певец развелся со своей женой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом "Slavia". Сейчас артист является одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео. Он показал кадры с клипа на песню "Пазли", которую записал вместе со своим коллегой и известным продюсером Александром Пономаревым.

"Премьера "Пазли» уже на youtube

Друг, Александр Пономарёв

Спасибо тебе за прекрасный романс", — поблагодарил Дзидзьо.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Мурашки по телу! Ого-го голосище! Браво!", "Браво, Михаил! Божественное исполнение", "Просто фантастически, это мед для ушей", "Красиво, мурашки по коже, браво!", "Очень сильно", "Огромное спасибо за такую песню. Это прекрасно".

Также, экс-жена Дзидзьо Slavia оставила комментарий под видео: "Пускай каждый найдет свой пазлик".

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