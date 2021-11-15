Известный музыкант и продюсер Александр Пономарев подготовил вместе с популярным артистом DZIDZIO (Михаилом Хомой) новую песню.

Как передает Politeka.net, Александр Пономарев является известным украинским артистом и продюсером. Он был дважды женат, первый брак у него был с Аленой Мозговой, с которой у них появилась дочь Женя. А в 2012-ом году он развелся со своей женой - Викторией Мартынюк, с которой у них есть сын - Саша. С тех пор он держит в секрете свою личную жизнь.

Так, на этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Александр Пономарев в шикарном черном костюме позирует на фото вместе со своим коллегой DZIDZIO, который держит у себя в руках музыкальный инструмент.

"Клип отснят! Премьера 19 ноября на моем YouTube!", - заинтриговал Александр Пономарёв.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Очень ждём!", "Поздравляем!", "Ты делаешь этот мир лучше, спасибо", "Бомбические", "Парни, вы супер!", "Два красавчика Украины", "Ждем с нетерпением", "Супер! Очень крутая новость! Ждем с Нетерпением", "Уже видно, что песня хорошая", "Думаю это что-то талантливое и невероятно душевное".

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