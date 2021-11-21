Известный певец Дзидзьо (Михаил Хома) празднует День Рождения и засветился в объятиях своей главной женщины.

Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Недавно стало известно, что певец развелся со своей женой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом "Slavia".

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он в объятиях своей главной женщины - мамы, которая приехала к нему из Португалии. Как известно, 20 декабря Михаил Хома празднует день рождения. Певцу исполнилось 38 лет.

"Мой счастливый День Рождения! Мама приехала с Португалии, чтобы меня поздравить", — рассказал певец.

Поклонники оставили множество комментариев с поздравлениями: "Поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы Вы как Михаил Хома звучали по всей нашей Украине ведь такого голоса как у Вас нет ни кого ".

Также его бывшая супруга Slavia не сдержалась: "Мама рядом, это счастье".

Ранее сообщалось, Пономарев и Дзидзьо новым видео зацепили украинцев, Slavia не сдержалась: "Пусть каждый..."

Также, бывшая жена Дзидзьо Slavia впервые после развода призналась в страхе: "Очень боялась..."

Politeka рассказывала, DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia: "Поженились треугольник и квадрат"