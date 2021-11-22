Известный украинский певец Александр Пономарев показал своего сына в особый день, и признался, как парень его озадачил.

Как передает Politeka.net, Александр Пономарев является известным украинским артистом и продюсером. Он был дважды женат, первый брак у него был с Еленой Мозговой, с которой у них появилась дочь Женя.

В 2006 Пономарев женился на студентке пятого курса Киевского национального университета имени Шевченко Викторией Мартынюк, которая на 13 лет моложе певца. Девушка родила Александру сына, которого назвали в честь отца. Однако отношения тоже не сложились и пара развелась через 6 лет брака.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Александр Пономарев показал фотографию с сыном.

"Сегодня День Сына ! Из недавнего разговора с ним - как тебе новая песня и клип? - клип класс, музыка вайбова , я растерялся , но все равно поздравляю тебя, сын», - написал артист.

"Какой прекрасный сын у вас Александр. Пусть растет счастливым, удачным, любящим и благодарным своим родителям. Мира вам и благодати Божьей", - отреагировали пользователи Сети.

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