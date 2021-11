На сторінці шоу "Співають всі" у Instagram з'явилася інформація про те, чи буде другий сезон талант-проекту.

Як пише Politeka.net, "Співають всі" -це нове талант-шоу в Україні. Даний проект-адаптація британського формату All Together Now, який виходить на BBC з 2018 року. Телеканал" Україна " придбав права на показ цього шоу в Україні. Ведучим шоу став Володимир Остапчук, а капітаном "зоряної сотні" Наталія Могилевська. За правилами шоу учасник повинен змусити встати і підспівувати, коли він виконує композицію. У першому сезоні переміг 16-річний одесит Муаяд Абдельрахім, який забрав приз у розмірі 500 тисяч гривень.

На сторінці шоу стало відомо, що другий сезон шоу буде. Там показали фото Муаяда і оголосили кастинг:

"УВАГА, КАСТИНГ! Шоу " Співають всі!"повертається і шукає учасників другого сезону!

Саме вокальне шоу запрошує обдарованих українців продемонструвати свій вокальний талант на всю країну. Це ваш шанс бути поміченими відразу сотнею зірок і поборотися за суперприз – півмільйона гривень!".

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже гарне шоу!!! Дивилася із задоволенням!!!", "Вау", "Шикарно".

