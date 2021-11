На страничке шоу "Співають всі" в Инстаграм появилась информация о том, будет ли второй сезон талант-проекта.

Как пишет Politeka.net, "Співають всі" - это новое талант-шоу в Украине. Данный проект - адаптация британского формата All Together Now, который выходит на BBC с 2018 года. Телеканал "Украина" приобрел права на показ этого шоу в Украине. Ведущим шоу стал Владимир Остапчук, а капитаном "звездной сотни" Наталья Могилевская. По правилам шоу участник должен заставить встать и подпевать, когда он исполняет композицию. В первом сезоне победил 16-летний одессит Муаяд Абдельрахим, который забрал приз в размере 500 тысяч гривен.

На страничке шоу стало известно, что второй сезон шоу будет. Там показали фото Муаяда и объявили кастинг:

"ВНИМАНИЕ, КАСТИНГ! Шоу «Співають всі!» возвращается и ищет участников второго сезона!

Самое вокальное шоу приглашает одаренных украинцев продемонстрировать свой вокальный талант на всю страну. Это ваш шанс быть замеченными сразу сотней звезд и побороться за суперприз – полмиллиона гривен!".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень хорошее шоу!!! Смотрела с удовольствием!!!", "Вау", "Шикарно".

