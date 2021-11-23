16-летний победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим пожаловался на свою проблему из-за школы.

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз певец опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим показывает свою школьную тетрадь по одному из предметов. Он пожаловался на то, что даже в выходной день ему задают контрольную по математике.

"Даже в воскресенье задают контрольную по математике. Вот что делать? Что делать?", — задает вопрос Муаяд Абдельрахим.

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