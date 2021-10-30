Мальчик похвастался об этом в соцсетях

Триумфатор "Співають всі" Муаяд Абдельрахим после победы на шоу, рассказал о новом сотрудничестве с певицей Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA.

Как пишет Politeka.net, 16-летний Муаяд Абдельрахим роддом из Одессы. Мальчик занимается вокалом уже 5 лет. Несмотря на юный возраст, Муаяд смог покорить жюри исполнением песни "Люди, як кораблі" группы "Скрябин", которая принесла ему максимальные 100 баллов.

Теперь одессит уверенно решил заняться карьерой певца и успел записать песню с украинской певицей Татьяной Решетняк, выступающей под псевдонимом TAYANNA.

Об этом Муаяд похвастался у себя Instagram.

«Вдохновляюсь каждую минуту.

Уже на следующей неделе услышите плоды нашего сотрудничества с талантливой @tayanna_reshetnyak 😉



Как думаете, какую песню буду петь - быструю или лирическую?», - обратился он к своим поклонникам.

В комментариях сразу же появились обсуждения.

Фанаты пишут, что с нетерпение ждут новой композиции, некоторые отметили, чтобы мальчик не пел, это будет круто.

«Что б не пели, это будет круто однозначно ✌️✌️✌️🔥🔥🔥»,

«Ждем с нетерпением»,

«Вау», - пишут в сети.

Напомним, cудья "Співають всі" Приходько показала необычную травму, честно признавшись, кто сделал ей больно

Как сообщала Politeka, 16-летний победитель "Співають всі" показал украинцам, почему именно ему достались 500 тыс. грн.: кадры нового триумфа

Также Politeka писала, что юного победителя "Співають всі" заметил в толпе известный певец и позвал на сцену: неожиданное видео