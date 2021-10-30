Триумфатор "Співають всі" Муаяд Абдельрахим после победы на шоу, рассказал о новом сотрудничестве с певицей Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA.
Как пишет Politeka.net, 16-летний Муаяд Абдельрахим роддом из Одессы. Мальчик занимается вокалом уже 5 лет. Несмотря на юный возраст, Муаяд смог покорить жюри исполнением песни "Люди, як кораблі" группы "Скрябин", которая принесла ему максимальные 100 баллов.
Теперь одессит уверенно решил заняться карьерой певца и успел записать песню с украинской певицей Татьяной Решетняк, выступающей под псевдонимом TAYANNA.
Об этом Муаяд похвастался у себя Instagram.
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«Вдохновляюсь каждую минуту.
Уже на следующей неделе услышите плоды нашего сотрудничества с талантливой @tayanna_reshetnyak 😉
Как думаете, какую песню буду петь - быструю или лирическую?», - обратился он к своим поклонникам.
В комментариях сразу же появились обсуждения.
Фанаты пишут, что с нетерпение ждут новой композиции, некоторые отметили, чтобы мальчик не пел, это будет круто.
«Что б не пели, это будет круто однозначно ✌️✌️✌️🔥🔥🔥»,
«Ждем с нетерпением»,
«Вау», - пишут в сети.
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