Юный артист Муаяд Абдельрахим, который стал победителем шоу "Співають всі" показал кадры из необычной фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель Муаяд Абдельрахим, который стал победителем вокального шоу "Співають всі", поделился в своем Instagram необычными кадрами из новой фотосессии.

На новых снимках 16-летний парень, который просто поразил судей шоу своим пением, запечатлен на улицах осеннего Киева. Все снимки сделаны в черно-белых тонах, отчего выглядят очень атмосферно и необычно.

В подписи к публикации Муаяд написал: "Люблю черно-белые фотки. А вам как? Кстати, сегодня в 20:30 будет прямой эфир. Отвечу на ваши вопросы". Пользователи тут же принялись комментировать новые фотографии юного артиста, засыпая его комплиментами: "Как всегда, самый лучший", "Вау", "Классная геометрия", "Как всегда, шикарен", "Вау, нереально круто! Фото просто невероятные", "Какой же ты красивый", "Это бомба", "Красавчик!", "Ура, будем ждать эфира", "Модель", "Я влюбилась", "Супер. Я тоже такое люблю. Прекрасные локации, ещё бы в дополнение твой божественный голос", "Красивый".

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