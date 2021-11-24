Наречений відомої співачки і актриси Ганни Тринчер Олександр розповів про травму своєї молодої нареченої, з якою пару днів тому оголосив публічно про заручини.

Кілька днів тому, після чергових нібито заяв про розставання, Анна Трінчер і Олександр Волошин розповіли, що вирішили побратися. Однак, коли ця інформація просочилася в мережу, родичі дівчини засудили таке рішення.

І не підтримали пару. Як виявилося, рідні були не дуже задоволені, що зірка вийде заміж.

Після цього пара стала показувати різні особисті кадри в Instagram, щоб і далі привертати до себе увагу. В цей раз Тринчер розповіла про свою травму. Олександр розповів, що сталося:

«Виламується двері, Аня забігає з диким криком, весь рот в крові і з пальця йде відро крові. Вчора трапилася одна неприємність, ось " - пише чоловік»

Тринчер розповіла:»Я порізала тільки палець, але кровищі було... довелося зайчику надавати мені першу допомогу по телефону з мамою".

Раніше стало відомо, що наречений Ганни Тринчер Залив машину матері монтажною піною. Це сталося в місті Бердичів Житомирської області.

За словами очевидиці, це сталося через те, що мама нареченого Ганни Тринчер вилила борщ у багажник його автомобіля. Як помста - він обмотав плівкою машину і Залив монтажною піною, таким чином він розіграв свою маму.

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