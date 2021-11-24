Жених известной певицы и актрисы Анны Тринчер Александр рассказал о травме своей молодой невесты, с которой пару дней назад объявил публично о помолвке.

Несколько дней назад, после очередных якобы заявлений о расставании, Анна Тринчер и Александр Волошин рассказали, что решили обручиться. Однако, когда эта информация просочилась в сеть, родственники девушки осудили такое решение.

И не поддержали пару. Как оказалось, родные были не очень довольны, что звезда выйдет замуж.

После этого пара стала показывать разные личные кадры в Инстаграм, чтоб и дальше привлекать к себе внимание. В этот раз Тринчер рассказала о своей травме. Александр рассказал, что произошло:

«Выламывается дверь, Аня забегает с диким криком, весь рот в крови и с пальца идет ведро крови. Вчера случилась одна неприятность, вот» - пишет мужчина.

Тринчер рассказала: «Я порезала только палец, но кровищи было… Пришлось зайчику оказывать мне первую помощь по телефону с мамой».

Ранее стало известно, что жених Анны Тринчер залил машину матери монтажной пеной. Это произошло в городе Бердичев Житомирской области.

По словам очевидицы, это произошло из-за того, что мама жениха Анны Тринчер вылила борщ в багажник его автомобиля. Как месть - он обмотал пленкой машину и залил монтажной пеной, таким образом он разыграл свою маму.

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