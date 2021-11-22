20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер выходит замуж за 24-летнего пранкера Александра Волошина, с которым они приготовили сюрприз для телеведущей Кати Осадчей.

На днях блогеры Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о помолвке, сообщает Politeka.net. Пара решила готовиться к свадьбе зимой, но перед этим приготовили сюрприз известной телеведущей "Світського Життя" Кате Осадчей.

Об этом стало известно из сторис Тринчер в Инстаграм.

На кадрах певица и пранкер общались со звездой и заговорили, о чем мечтает каждая девушка.

"Знаешь, Катя, у нас с Александром есть для тебя такой маленький подарок", - рассказала Тринчер, когда к ведущей поднесли коробку с глобусом. По словам Волошина они отметили город Париж.

"Мы с Аней приглашаем вас, съемочную команду, выбирать с нами свадебное платье", - поделился Волошин.

"О боже! В командировку нас так еще не приглашали", - с восторгом выкрикнула Осадчая.

Певица добавила, что планируется провести репетицию медового месяца и по девчачьи выбрать платье невесте.

Катя Осадчая и ее команда согласились лететь во Францию.

Отметим, ранее Анна Тринчер поделилась, что ее родные против свадьбы. В частности, бабушка считает, что это рано для такого ответственного шага.

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