20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер объявила о том, что выходит замуж - ее избранников стал 24-летний скандальный блогер Александр Волошин - в сети прокомментировали событие.

Александр Волошин стал известным после скандального видео, в котором подарил телефон девочке, а затем отобрал его, сообщает Politeka.net. В сети осудили поступок блогера, но позже тот признался, что видео было постановочным.

Примечательно, что парень зарабатывает, занимаясь блогом и снимая пранкеры, поэтому новость о том, что он женится на Анне Тринчер воспринимается некоторыми украинцами с недоверием.

"Уверенна, что это пиар", "Это только пока камера включена потом он заберет кольцо и свои слова обратно😂😂😂", "Они вместе долго не будут", "Посмотрим, что будет дальше", "😂😂😂 Да что-то не очень☺😉", "Хайпанут на свадьбе, потом на разводе 😂", "Оба неприятны, чувствуется эта неискренность во всём. Всё напоказ и ради хайпа😑", - написали пользователи Сети.

Примечательно, что ранее Анна Тринчер призналась - ее родные не рады предстоящей свадьбы. В частности, бабушка думает - паре рано заводить семью.

Как бы там ни было, влюбленные собираются сыграть свадьбу, и подготовку начнут зимой.

Напомним, родные Анны Тринчер восстали против ее свадьбы с бойфрендом

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в черном кружеве пощекотала нервы мужчин недетской фотосессией

Также Politeka писала, что звезда "Скаженого весілля" Тринчер выдала правду об отношениях с мужчиной на 15 лет старше