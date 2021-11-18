Певица и актриса Анна Тринчер готовится к свадьбе со своим бойфрендом, скандальным блогером Александром Волошиным.

24-летний Волошин устроил настоящий перформанс, делая предложение своей 20-летней возлюбленной 22 октября. Об этом парочка рассказала в интервью "КП в Украине". Все случилось возле торгового центра. Тринчер вышла из машины, когда подъехали 40 байкеров и стали в два ряда, последним выехал ее парень - принц на "железном" коне.

Во время этого действа на месте присутствовала мама Волошина, будущая свекровь Анны. А вот тещу не пригласили - она в этот момент находилась в Испании. Будущий жених решил ничего ей не рассказывать, чтобы она не проболталась дочери.

"На само предложение моя мама отреагировала достаточно, ну, не то, чтобы негативно… Но обижена, что ей не сообщили, ее не пригласили, не подождали... Бабушка также против свадьбы, наверное, ей кажется, что рановато. Я не знаю ее мотивов непринятия моей жизни. Моя тетя тоже никак не отреагировала", - рассказала Тринчер о реакции ее родных.

Отметим, к свадьбе парочка начнет активно готовиться зимой. В их планах нечто неординарное - "классика" с застольем и одним ведущим не для них.

"Мне бы хотелось шоу, чтобы объединить несколько культур. Во мне много национальностей: есть и туркменская, и еврейская, и польская", - добавила Анна.

Александр Волошин - украинский блогер, ютубер, тик-токер и пранкер. В 16 лет переехал в Киев и поступил в аграрный университет НУБИП. Там он отучился 4 года и получил бакалавра по специальности "пищевой технолог", но зарабатывает отнюдь не этим.

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