Известная певица и актриса Анна Тринчер поделилась в соцсети пикантным видео с отдыха, на котором вертит перед камерой упругим "орешком".

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер, которая недавно заговорила о пластике груди, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз соблазнительная красотка выложила на своей странице в соцсети пикантное видео, на котором позировала на пляже на закате.

Как видно, ролик был снят, когда Анна с возлюбленным отдыхала в Танзании, откуда уже показывала снимки. В ролике девушка шагает по пляжу повернувшись к объективу пятой точкой, а затем нежится в воде, тоже преимущественно вертя "орешком". На ней крошечный черный купальник замысловатого фасона, который подчеркивает загорелую кожу.

В подписи к публикации Тринчер рассказала о своей новой песне на украинском языке: "Шагаю в новую жизнь. Когда Ваня Клименко показал песню "Лише тебе", я даже не подозревала насколько она соприкоснётся с моей жизнью… Она стала будто судьбоносной для меня! То, о чем я пою в песне – это то, о чем поёт, а иногда кричит и плачет моя душа".

Напомним, Анна Тринчер огорошила кадрами на приеме у пластического хирурга: "Упорно решаюсь".

Как сообщала Politeka, Анна Тринчер в узком купальнике показалась во всей красе на отдыхе: "Безупречна".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер задрала модное платье от Андре Тана и поразила видом: "Японская девочка".