20-летняя артистка и блогерыня Анна Тринчер, которая выходит замуж за 24-летнего неординарного блогера Александра Волошина, рассказала о том, как родные восприняли информацию о свадьбе.

Как пишет Politeka.net, Александр Волошин решил сделать предложение и устроить целое байк-шоу для Анны Тринчер. Но эта информация просочилась в сеть и мама с бабушкой сразу узнали об этом. Как оказалось, родные были не очень довольны, что звезда выйдет замуж.

"Я не ожидала от тебя такого. Как ты могла. На свадьбу можете не приглашать", - процитировала Анна слова родных в интервью ЖВЛ.

Также Тринчер отметила, что мама, которая обиделась на дочь из-за того, что та не позвала ее на помолвку, испортила ей самый важный в жизни день.

"Мам, ну ты что, серьезно, вы только что мне с бабушкой испортили самый важный сюрприз в жизни", - сказала Анна, намекая, что сама не видела слухов о том, что Александр собирался сделать предложение.

Во время самого сюрприза Анна делала вид, что ничего не знает. Вокруг нее ездили мотоцыклы, а после этого появился волошин с большим букетом цветов.

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