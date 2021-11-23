20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер собирается замуж за пранкера Александра Волошина, в новом посте она рассказала о неприятности, которая произошла накануне свадьбы.

Анна Тринчер и Александр Волошин решили пожениться, о чем из их соцсетей узнали миллионы подписчиков в соцсетях, сообщает Politeka.net. Девушка была очень счастлива получить предложение "руки и сердца", однако весь сюрприз был испорчен.

Как оказалось, Александр готовился к предложению целый месяц, он и его помощники хотели сделать сюрприз. В это время мама Анны Тринчер улетела в Испанию, поэтому жених решил ей не рассказывать о том, что готовит. Однако внезапно певица получила аудиосообщение от мамы: "На свадьбу можешь меня не приглашать… я от тебя такого не ожидала".

Тогда артистка узнала о сюрпризе, но виновницей скандала оказалась не мать, а бабушка артистки. Последней по большому секрету рассказала подруга Тринчер о готовящимся событии, однако та тут же позвонила дочке, а та и записала то злополучное аудиосообщение.

После этого у звезды началась истерика, по ее признанию она проплакала целый день.

"Мам, ты понимаешь, что это был сюрприз, который вы только что мне испортили?", - сказала Тринчер.

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