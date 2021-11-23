Известная певица и блогер Анна Тринчер после конфликта в больнице показала, как развлекается с женихом.
Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни". Сейчас певица занимается своим блогом.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз. Анна Тринчер пришла на обследование, и узнала, что ей предстоит удалять сразу 4 зуба мудрости. Пока она сидела в очереди и смотрела видео со звуком, один из ожидающих поднял на неё голос и оставил актрису с плохим настроением.
"Страшно...", - поделилась эмоциями актриса.
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"В очередной раз удивляюсь, насколько люди злые и неприятные...Занимаюсь своими делами, смотрю сторис на минимальной громкости... и тут мужчина, сидевший в другом конце, говорит: "Девушка, оденьте наушники! Я же вам тут свои видео на громкости не включаю!" У меня вопрос: неужели сложно вежливо попросить выключить звук? Нет же, нужно высказаться и испортить настроение всем", - рассказала Анна Тринчер.
После конфликтной ситуации, певица отправилась на шоппинг со своим 24-летним женихом Александром Волошиным.
"Наконец-то вытащила на шоппинг для Саши", — с радостью рассказала актриса.
"Это просто...Это просто отвал бошки. Нет слов, так красиво, как же ему идет. Ты у меня такой красивый!", - прокомментировала Анна Тринчер.
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