Украинская актриса, звезда сериала "Школа" и комедии "Скажене весілля" Анна Тринчер оказалась в больнице и рассказала о неприятной ситуации в очереди.
Как пишет Politeka.net, 20-летняя украинская актриса, певица и блогер Анна Трінчер, которая прославилась после ролей в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля", активно развивает свою страницу в социальной сети Instagram.
Девушка рассказывает поклонникам о своей личной жизни. На этот раз Тринчер решила рассказать о неприятной ситуации, которая произошла с ней в больнице. Так, Анна посетила стоматолога. По словам девушки, ей будут удалять все четыре зуба мудрости.
"Мне, наверное, будут удалять 4 зуба мудрости... Страшно", - сказала певица.
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Также Тринчер рассказала, что ей грубо сделали замечание, когда она сидела в очереди на снимок и смотрела сторис.
"Сижу я в очереди на снимок в конце помещения. Занимаюсь своими делами, смотрю сторис на минимальной громкости... и тут мужчина, сидевший в другом конце, говорит: "Девушка, оденьте наушники! Я же вам тут свои видео на громкости не включаю!", - рассказала Тринчер.
Также девушка добавила, что она была не единственная, кто смотрел видео со звуком, но замечания сделали только ей.
Напомним, что недавно парень звезды сделал ей мастабное предложение руки и сердца, то певица готовится к свадьбе.
Ранее Politeka писала, что родные отвернулись от Анны Тринчер, которая выходит замуж: "Испортили мне главный сюрприз в жизни".
Напомним, что Анна Трінчер выходит замуж за парня, который не нравится ее родным: "Вместе долго не будут".
A еще Politeka сообщала, что родные Анны Тринчер восстали против ее свадьбы с бойфрендом: кто он и как выглядит.