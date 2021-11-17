Відома співачка і актриса Анна Трінчер поділилася в соцмережі пікантним відео з відпочинку, на якому крутить перед камерою пружним "горішком".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер, яка нещодавно заговорила про пластику грудей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу спокуслива красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі пікантне відео, на якому позувала на пляжі на заході.

Як видно, ролик був знятий, коли Анна з коханим відпочивала в Танзанії, звідки вже показувала знімки. У ролику дівчина крокує по пляжу повернувшись до об'єктиву п'ятою точкою, а потім ніжиться у воді, теж переважно крутячи "горішком". На ній крихітний чорний купальник хитромудрого фасону, який підкреслює засмаглу шкіру.

У підписі до публікації Трінчер розповіла про свою нову пісню українською мовою: "Крокую в нове життя. Коли Ваня Клименко показав пісню "Лише тебе", я навіть не підозрювала наскільки вона стикнеться з моїм життям... вона стала ніби доленосною для мене! Те, про що я співаю в пісні – це те, про що співає, а іноді кричить і плаче моя душа".

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