20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер оголосила про те, що виходить заміж - її обранцем став 24-річний скандальний блогер Олександр Волошин - в мережі прокоментували подію.

Олександр Волошин став відомим після скандального відео, в якому подарував телефон дівчинці, а потім відібрав його, повідомляє Politeka.net. У мережі засудили вчинок блогера, але пізніше той зізнався, що відео було постановочним.

Примітно, що хлопець заробляє, займаючись блогом і знімаючи пранкери, тому новина про те, що він одружується з Анною Трінчер сприймається деякими українцями з недовірою.

"Впевнена, що це піар", "це тільки поки камера включена потім він забере кільце і свої слова назад😂 😂 😂", "вони разом довго не будуть", "подивимося, що буде далі", " 😂 😂 😂 та щось не дуже☺ 😉", "хайпанут на весіллі, потім на розлученні😂", "обидва неприємні, відчувається ця нещирість у всьому. Все напоказ і заради хайпа😑", - написали користувачі Мережі.

Примітно, що раніше Анна Трінчер зізналася - її рідні не раді майбутньому весіллю. Зокрема, бабуся думає-парі рано заводити сім'ю.

Як би там не було, закохані збираються зіграти весілля, і підготовку почнуть взимку.

Нагадаємо, рідні Анни Трінчер повстали проти її весілля з бойфрендом

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