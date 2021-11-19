20-річна артистка і блогериня Анна Трінчер, яка виходить заміж за 24-річного блогера Олександра Волошина, розповіла про те, як рідні сприйняли інформацію про весілля.
Як пише Politeka.net, Олександр Волошин вирішив зробити пропозицію і влаштувати ціле байк-шоу для Анни Трінчер. Але ця інформація просочилася в мережу і мама з бабусею відразу дізналися про це. Як виявилося, рідні були не дуже задоволені, що зірка вийде заміж.
"Я не очікувала від тебе такого. Как ты могла. На весілля можете не запрошувати", - процитувала Анна слова рідних в інтерв'ю ЖВЛ.
Також Трінчер зазначила, що мама зіпсувала їй найважливіший у житті день.
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"Мам, ну ти що, серйозно, ви тільки що мені з бабусею зіпсували найважливіший сюрприз в житті", - сказала Анна, натякаючи, що сама не бачила чуток про те, що Олександр збирався зробити пропозицію.
Під час самого сюрпризу Анна робила вигляд, що нічого не знає. Навколо неї їздили мотоцикли, а після цього з'явився волошин з великим букетом квітів.
Нагадаємо, Анна Трінчер виходить заміж за хлопця, який не подобається її рідним
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