Співачка й актриса Анна Трінчер готується до весілля зі своїм бойфрендом, скандальним блогером Олександром Волошиним.

24-річний Волошин влаштував справжній перформанс, роблячи пропозицію своїй 20-річній коханій 22 жовтня. Про це парочка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні". Все сталося біля торгового центру. Трінчер вийшла з машини, коли під'їхали 40 байкерів і стали в два ряди, останнім виїхав її хлопець - принц на "залізному" коні.

Під час цього дійства на місці була присутня мама Волошина, майбутня свекруха Анни. А ось тещу не запросили - вона в цей момент перебувала в Іспанії. Майбутній наречений вирішив нічого їй не розповідати, щоб вона не проговорилася доньці.

"На саму пропозицію моя мама відреагувала досить, ну, не те, щоб негативно... але ображена, що їй не повідомили, її не запросили, не почекали... Бабуся також проти весілля, напевно, їй здається, що зарано. Я не знаю її мотивів неприйняття мого життя. Моя тітка теж ніяк не відреагувала", - розповіла Трінчер про реакцію її рідних.

Відзначимо, до весілля парочка почне активно готуватися взимку. У їхніх планах щось неординарне - "класика" із застіллям та одним ведучим не для них.

"Мені б хотілося шоу, щоб об'єднати кілька культур. У мені багато національностей: є і туркменська, і єврейська, і польська", - додала Анна.

Олександр Волошин - український блогер, ютубер, тік-токер і пранкер. У 16 років переїхав до Києва і вступив до аграрного університету НУБіП. Там він відучився 4 роки і отримав бакалавра за спеціальністю "харчовий технолог", але заробляє аж ніяк не цим.

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