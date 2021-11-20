Изгнанный из "Холостячки" участник Роман Свечкоренко показал в сети кадры с роскошной помолвки своего друга Александра Волошина.

Как сообщает Politeka.net, участник шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко, которого главная героиня Злата Огневич выгнала с шоу, часто радует своих фолловеров яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз психолог поделился кадрами с роскошной помолвки своего друга Александра Волошина с певицей Анной Тринчер.

В своих сторис Роман рассказал, что у него с самого утра хорошее настроение, так как его друг Волошин организовал необычную и очень романтичную помолвку с Тринчер. "Может и мне сделать предложение кое-кому?", - подписал сторис Свечкоренко.

На кадрах, которые Роман показал в сети, можно увидеть его друга Волошина с огромным букетом роз и кольцом, а также растроганную Анну Тринчер, которая расплакалась от всего происходящего. К слову, сделать предложение девушке Волошину помогли его друзья-байкеры, которых он собрал в количестве 40 человек.

Напомним, Огневич неожиданно опубликовала романтичные кадры с изгнанным из "Холостячки" Свечкоренко: "Улыбнуло".

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