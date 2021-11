Вокалістка гурту Go_A Каті Павленко, популярність якої різко зросла після тріумфу на Євробаченні, захопила ефектним чином – фото викликало бурхливу реакцію в мережі.

Як передає Politeka.net, знімок Катя Павленко поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Time to look into the soul", - підписала вона кадр.

Катя Павленко постала в ефектному образі рок-Діви на чорно-білому фото.

Судячи з реакції, фоловери співачки були просто приголомшені її поглядом.

"Так дивитися в душу можеш тільки ти", "такий погляд", "у мене немає слів, просто богиня", "ці очі дізнаюся з тисячі", "пам'ятаю твій 1-секундний погляд мені прямо в душу", "цей погляд заворожує", "погляд сильний, очі красиві", "моє серце розбите поглядом", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Катя Павленко разом з групою " Go_A "підкорила Європу на конкурсі" Євробачення "з піснею"Шум". Незважаючи на те, що офіційно вони зайняли п'яте місце, за голосами глядачів "Go_A" опинилися на другому місці.

Нагадаємо, солістка go_a знайшла, що запропонувати Ілону Маску в обмін на колонізацію Марса

А ще Politeka писала, Катя Павленко встигла зняти страшне небесне явище: "вже горить..."

Також Politeka повідомляла, Павленко потрапила під гарячу руку народного артиста Іво Бобула: "вона як співачка ніхто"