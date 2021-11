Вокалистка группы Go_A Кати Павленко, популярность которой резко возросла после триумфа на Евровидении, восхитила эффектным образом – фото вызвало бурную реакцию в Сети.

Как передает Politeka.net, снимком Катя Павленко поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Time to look into the soul», - подписала она кадр.

Катя Павленко предстала в эффектном образе рок-дивы на черно-белом фото.

Судя по реакции, фолловеры певицы были просто ошеломлены ее взглядом.

«Так смотреть в душу можешь только ты», «Такой взгляд», «У меня нет слов, просто богиня», «Эти глаза узнаю из тысячи», «помню твой 1-секундный взгляд мне прямо в душу», «Этот взгляд завораживает», «Взгляд сильный, глаза красивые», «Мое сердце разбито взглядом», - пишут в комментариях.

Как известно, Катя Павленко вместе с группой "Go_A" покорила Европу на конкурсе "Евровидение" с песней "Шум". Несмотря на то, что официально они заняли пятое место, по голосам зрителей "Go_A" оказались на втором месте.

