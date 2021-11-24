Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка сьогодні презентувала новий кліп на пісню з альбому "подвійний рай", похвалилася фігурою на зйомці.
Тіна Кароль цього року не один раз дивувала вибором вбрання, а також кадрами в Instagram. Тепер зірка веде профіль більш відкрито - говорить про плани на гастролі, показує свій будинок, ділиться бекстейдж-кадрами.
З недавніх пір вона також почала змінюватися, приміряє незвичну для себе одяг, змінює зачіску і відступає від давньої манери виконання пісень. На одній з нових фотосесій Кароль також похвалилася формами.
На білому тлі в простому коричневому костюмі Тіна позувала прямо на підлозі і покрутилася, щоб продемонструвати вигини з вигідного ракурсу.
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Раніше в короткому ролику, який знімався одним кадром, зірка знялася в чорній облягаючій сукні з декольте. Mood Video вже зібрало безліч позитивних коментарів від шанувальників творчості артистки.
У кліпі Кароль спокусливо позувала в чорній сукні, яка контрастувала з білим фоном без інших елементів декору. Користувачі оцінили по-своєму, не обійшлося без коментарів про Дана.
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