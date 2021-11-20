Известная певица Тина Кароль поделилась в соцсети яркими кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в новом образе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила новый альбом "Двойной рай" и атмосферный клип одноименную песню, часто радует фанатов яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис очаровательными кадрами из новой фотосессии.

На фотографиях Тина запечатлена в тусклой комнате с играющими на стенах тенями. Перед камерой она появилась в коричневом кожаном костюме, который состоит из длинной юбки с вырезом и пиджака с карманами, а дополняют образ черные босоножки на шпильках. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку певицы. Ее волосы распушены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

Напомним, Кароль в колготках и соблазнительном боди показала, что не зря увлекается йогой: гибкость впечатляет.

Как сообщала Politeka, Кароль устроила сыну-имениннику, который учится в Лондоне, скромный праздник: "Спасибо за...".

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